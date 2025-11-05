Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere uyarı: Kasım tuzağına düşmeyin

BU HUSUSLARA DİKKAT

Buna göre, vatandaşların alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri, satıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan "avantajlı fiyat", "yıldızlı ürün", "en düşük fiyat" pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları önem taşıyor. Vatandaşların ayrıca mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Yine ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları önem arz ediyor. Vatandaşların "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemelerinin gerektiği de belirtildi.