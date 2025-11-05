Ticaret Bakanlığı’ndan tüketicilere uyarı: Kasım tuzağına düşmeyin

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin, Kasım ayı indirimlerinde yanıltıcı yöntemlerle mağdur edilmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında tüketicilerin alışveriş tercihlerini yüksek ölçüde etkileyen indirimli satış reklamlarının Reklam Kurulu tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, "Bu kapsamda, yılın en yoğun indirim dönemi olan Kasım ayında gerçekleştirilen kampanyalara ilişkin olarak da gerekli incelemeler yürütülecek olup; mevzuata aykırı olduğu tespit edilen, tüketiciyi yanıltan, gerçeğe aykırı veya aldatıcı nitelik taşıyan uygulamalara karşı idari müeyyideler gecikmeksizin uygulanacaktır" denildi.
Söz konusu idari tedbirlerin yanı sıra, tüketicilerin Kasım ayı indirim kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar da bulunuyor.
BU HUSUSLARA DİKKAT
Buna göre, vatandaşların alışveriş öncesinde gerçek ihtiyaçlarını belirlemeleri, satıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin; kendilerine sunulan "avantajlı fiyat", "yıldızlı ürün", "en düşük fiyat" pazarlama ifadelerinden bağımsız olarak emsalleriyle karşılaştırmaları önem taşıyor. Vatandaşların ayrıca mal veya hizmetin değerinin çok altında satışa sunulduğu durumlarda, internet sitesi adresinin ilgili satıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D Security gibi güvenlik unsurlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Yine ödeme yapmadan önce, tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ve mal veya hizmeti edinme koşullarını ayrıntılı biçimde okumaları önem arz ediyor. Vatandaşların "1 alana 1 bedava", "3 al 2 öde" gibi koşullu satış kampanyalarında, kampanya koşulunun hangi ürünler için ve ne şartlarda geçerli olduğunu dikkatle incelemelerinin gerektiği de belirtildi.
SATICILARA SIKI TAKİP
Öte yandan, indirimli satış kampanyası düzenleyen satıcıları da uyaran bakanlık, açıklamasında şunları kaydetti: "İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, indirime konu ürün veya hizmetlerde tüketiciyi yanıltabilecek, gerçekte olandan daha fazla indirim yapılıyormuş izlenimi oluşturabilecek ifade ve görsellerden kaçınmaları, fiyatın geçerliliğine ilişkin süre veya stok sınırı söz konusuysa, süre ve stok miktarının reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekiyor. Ayrıca koşullu satış kampanyalarında, bu kampanyaların hangi ürünlerde ve ne şartlarda geçerli olduğunu net bir şekilde ifade etmeleri gerekiyor."