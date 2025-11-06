Bakan Kurum asrın inşasını anlattı: Bu bize hayat tecrübesi katacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Her hafta deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden Bakan Kurum, bu kez tarihe not düşülecek bir inşa seferberliğinin ortaya konduğu çalışmaları gençlere anlattı. Bakan Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'nın organize ettiği 'Umudun İnşasında Gençlerle Eser Buluşmaları' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen mimar ve mühendis gençlere deprem bölgesinde hayata geçirilen projeleri anlattı. Kendisi de mühendis olan Bakan Kurum gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.

AK PARTİLİ İBİŞ: TEZLERE KONU OLACAK BİR HİKAYE

Antakya merkezde yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi ve çevresini gençlerle dolaşan Bakan Kurum, onlara yapılan çalışmalara dair teknik bilgiler verdi. Bakan Kurum, "200 bin mimar, mühendis, işçi bu bölgede çalışıyor. Bugün şu devlet, hamdolsun bu inşa faaliyetini 2 yıl gibi kısa bir sürede alnının akıyla yaptı ve vatandaşına teslim ediyor" dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Tezlere binlerce kez konu olacak bir hikaye yazılıyor. Burada gençler olarak da buna şahit olmaktan dolayı biz de bugün çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜMÜZÜ TUTMAK İÇİN HEP BİRLİKTE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 453 bin ev ve işyerinin yıl sonunda teslim edileceğinin altını çizdi: Burada çok önemli bir çalışma, inşa süreci var ki biz buna asrın inşası seferberliği diyoruz. Bu kapsamda hep birlikte tek yürek olduk. 6 Şubat sabahı yaşadığımız asrın felaketi sonrasında bir seferberlik anlayışıyla inşa sürecine başladık. Kolay değildi. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu, zor günlerimiz oldu. Zor bir süreçti ve hep birlikte o gün milletimize bir söz verdik. 'En son afetzede kardeşimiz evine kavuşana kadar şehirlerimiz yeniden hayat bulana kadar biz buradan ayrılmayacağız' dedik. Ve o sözümüzü tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sizin gibi çok değerli arkadaşlarımızla kardeşlerimizle birlikte alın teri döküyoruz.