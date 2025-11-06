BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri'ne göre tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı 5 trilyon 284.46 milyar TL'ye ulaştı. Bunun 2 triliyon 693 milyar TL'si tüketici kredilerinden, 2.59 trilyon TL'si bireysel kredi kartlarından oluştu.

Tüketici kredileri içinde konut kredileri 642.22 milyar TL, taşıt kredileri 49.59 milyar TL ve ihtiyaç kredileri 2 trilyon 1.13 milyar TL olarak kaydedildi.

Bireysel kredi kartlarında taksitli kullanım 934,4 milyar TL, taksitsiz kullanım ise 1 trilyon 66 milyoar TL oldu.

Ticari ve diğer krediler toplamı 16 trilyon 296.39 milyar TL'ye ulaştı.

31 Ekim itibarıyla bankacılık sektöründe toplam takipteki alacaklar 533.52 milyar TL seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 519,05 milyar TL seviyesindeydi.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklanan takipteki alacaklar 31 Ekim haftasında 219.64 milyar TL seviyesinde çıktı. Bunun 106.32 milyar TL'si tüketici kredilerinden, 113.32 milyar TL'si bireysel kredi kartlarından oluştu.

Tüketici kredileri içinde konut kredileri 1.05 milyar TL, taşıt kredileri 308 milyon TL ve ihtiyaç kredileri 104.96 milyar TL olarak açıklandı.

Ticari ve diğer kredilerden kaynaklanan takipteki alacaklar toplamı 313.88 milyar TL'ye ulaştı. Bu kredilerin 306.84 milyar TL'si TP, 7.03 milyar TL'si YP cinsinden gerçekleşti.