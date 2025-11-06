Manisa’dan 479 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye'nin önemli sanayi ve tarım kentlerinden Manisa, 2025 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği 479 milyon dolarlık ihracatla yılın aylık rekorunu kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Manisa, inişli çıkışlı bir ihracat grafiği sergilese de Ekim ayında önemli bir başarıya imza attı. Daha önceki aylık rekor, Mayıs 2025'te 473,9 milyon dolar ile kırılmıştı. Ancak bu yılın Ekim ayında ulaşılan 479 milyon dolarlık rakam, şimdiye kadarki en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Manisa'da Ekim ayında en fazla ihracat artışı çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektöründe yaşandı. Bu sektördeki artış yüzde 111,4 olarak kayıtlara geçti. Tütün sektörü de yüzde 62,5'lik artışla dikkat çekti. Kentte en fazla ihracat elde edilen ilk üç sektörün sanayi alanında olduğu, tarım sektörünün ise dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.