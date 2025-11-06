Metropol havalimanları İstanbul’un nüfusunu 7’ye katladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün 2025 yılı Ekim ayına ait havayolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi. Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 88 bin 182, dış hatlarda ise 92 bin 44 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile 232 bin 636'ya ulaştı. 2024 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 17,3 artış meydana geldi." ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 23 MİLYON 842 BİN 682 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, Ekim ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 911 bin 500, dış hat yolcu trafiğinin ise 14 milyon 915 bin 851 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 23 milyon 842 bin 682 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 13,5 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 79 bin 985 ton, dış hatlarda 401 bin 511 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 481 bin 495 tona ulaştı." diye konuştu.

10 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 211 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, Ocak-Ekim döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 834 bin 934, dış hatlarda 803 bin 738 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 2 milyon 121 bin 141 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 8,6 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 85 milyon 495 bin 784, dış hat yolcu trafiğinin 125 milyon 615 bin 590 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 211 milyon 240 bin 360 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı Ekim sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 6,2 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 792 bin 599 ton, dış hatlarda 3 milyon 533 bin 35 ton olmak üzere toplamda 4 milyon 325 bin 634 tona ulaştığını da bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 70 MİLYON 493 BİN 901 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise Ekim ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 850, dış hatlarda 37 bin 652 olmak üzere toplamda 48 bin 502'ye ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 543 bin 976, dış hatlarda 6 milyon 88 bin 517 olmak üzere toplamda 7 milyon 632 bin 493 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-Ekim döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 105 bin 211, dış hatlarda 353 bin 862 olmak üzere toplamda 459 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 15 milyon 14 bin 942, dış hatlarda 55 milyon 478 bin 959 olmak üzere toplamda 70 milyon 493 bin 901 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.

SABİHA GÖKÇEN'DE 227 BİN 449 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu "Ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 183, dış hatlarda 14 bin 301 olmak üzere toplamda 24 bin 484 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 880 bin 601, dış hatlarda 2 milyon 562 bin 274 olmak üzere toplamda 4 milyon 442 bin 875 oldu." dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda on aylık sürede iç hatlarda 96 bin 569, dış hatlarda 130 bin 880 olmak üzere toplamda 227 bin 449 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 17 milyon 683 bin 391, dış hatlarda 22 milyon 387 bin 532 olmak üzere toplamda 40 milyon 70 bin 923 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.

METROPOL HAVALİMANLARI İSTANBUL'UN NÜFUSUNU 7'YE KATLADI

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul nüfusunun 15 milyon 701 bin 602 olduğunu hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarımız on aylık süreçte 110 milyon 564 bin 824 yolcuyu ağırlayarak mega kentin nüfusunun 7 katına hizmet verdi." şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin söz konusu ayda 2 bin 418, on aylık dönemde ise 24 bin 253 olarak gerçekleştiğini de bildirdi.

TURİZM MERKEZLERİ 10 AYDA 57 MİLYON 586 BİN 925 YOLCU AĞIRLADI

Bakan Uraloğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının on ayda iç hatlarda 16 milyon 713 bin 90, dış hatlarda 40 milyon 873 bin 835 olmak üzere toplamda 57 milyon 586 bin 925'e ulaştığını kaydetti. İç hatlarda 129 bin 723, dış hatlarda 254 bin 605 olmak üzere toplamda 384 bin 328 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"10 aylık dönemde, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 10 milyon 776 bin 686, Antalya Havalimanı'nda 36 milyon 316 bin 172, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 5 milyon 400 bin 656 yolcuya hizmet verildi. Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 4 milyon 177 bin 364 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 916 bin 47 yolcu trafiği gerçekleşti."