Sosyal konutta 500’ler bereketi

"Yüzyılın konut projesi" olarak da adlandırılan 500 bin konut projesinde başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Tarihi projede gözler uygun maliyetli konutlara çevrilirken, sağlıktan iş hayatına kadar birçok sektörü rahatlatacak asıl dikkat çekici adım ise '500 mahalle konağı' ile atılacak. Proje çerçevesinde, yurt genelinde inşa edilecek konutlara ek olarak toplam 500 mahalle konağı da yapılacak. TOKİ eliyle inşa edilecek dev mahalle konaklarının içinde taziye evleri, yaşlı etkinlik odaları ve kafeterya gibi birçok farklı hizmet alanı bulunacak. Konakların bünyesinde 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane de inşa edilecek. Öte yandan planlama kapsamındaki 500 cami de yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak.