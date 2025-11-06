Trendyol Süper Lig hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar:
14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor-Eyüpspor: Yasin Kol