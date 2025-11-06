  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Trendyol Süper Lig hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

AA

Giriş Tarihi:

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

8 Kasım Cumartesi:

14.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

17.00 Trabzonspor-Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın

9 Kasım Pazar:

14.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.00 Fenerbahçe-Kayserispor: Ozan Ergün

20.00 Samsunspor-Eyüpspor: Yasin Kol

