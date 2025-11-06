Zirveden düşen gram altın dar boğazda! İşte piyasalarda son durum

ABD-Çin eksenindeki ticaret savaşlarındaki yumuşama ve Fed'in faiz kararı ve Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusunun ardından altın fiyatları 4.000 dolar eşiğini aşmakta zorlanmaya başladı. 3.928 dolara kadar inen ons altın, ABD hükumetinin kapalı olduğu dönemde kritik önem taşıyan özel istihdam verileri (ADP) sonrasında yüzde 1'i aşan yükselişle yeniden kritik seviyeye yaklaştı.

Altının onsu yeni günde TSİ saat 9.00 civarında 3.988 dolardan işlem görüyor.