Aliaport deniz yolcu iskelesi hizmete hazır

Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi iş birliğinde projelendirilen Aliaport Deniz Yolcu İskelesi hizmete hazır. Aliağa'yı Kuzey Ege'nin cazibe merkezlerinden biri haline getirecek olan proje sayesinde binlerce turistin Aliağa'yı ziyaret etmesi bekleniyor. Aliağa Belediyesi'nin önemli turizm hamlelerinden olan proje, Aliağa'nın hem ekonomisine hem de sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

YEŞİL ALANLAR PLANLANDI

Aliağa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aliaport Deniz Yolcu İskelesi, geçtiğimiz ay İçişleri Bakanlığı kararıyla İzmir'in 7. Deniz Hudut Kapısı olarak onaylandı. Böylece Aliağa, İzmir'de deniz yoluyla giriş-çıkış yapılabilen iki hudut kapısına sahip tek ilçe konumuna geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, kasım ayı olağan meclis toplantısında yaptığı açıklamada, ilk seferin bu ayın üçüncü haftasında ilçe protokolüyle birlikte Midilli Belediyesi'ne yapılacağını söyledi. 26 bin 877 metrekarelik proje alanının 5 bin 320 metrekaresi iskele alanı, 8 bin metrekaresi park alanı, 11 bin 151 metrekaresi otopark ve yol alanı, 2 bin 136 metrekaresi fuar, piknik ve eğlence alanı, 264 metrekaresi yeşil alan olarak planlandı.