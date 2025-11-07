Altında güçlü yükseliş beklentisi! Gram altın bugün kaç TL? İşte piyasalarda son durum

ABD'de özel sektör istihdam verileri ve Fed üyesinin Aralık'ta faiz indirimi mesajının ardından altın fiyatları kısa süreliğine de olsa yükseliş gösterdi. Haftanın ilk üç gününde 3.928 dolara kadar geri çekilen ons altın yeniden 4.000 dolar psikolojik sınırı aştı. Gram altın ise 5.400 TL'nin üzerine fırladı.

FED ÜYESİNDEN İNDİRİM ÇIKIŞI

Powell'ın söylemlerinin ardından Fed üyesi Cook, Mary Daly ve Austan Goolsbee'in Aralık ayında yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunmayacağını söylemeleri piyasada daha da büyük gerilime neden olmuştu. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın Aralık'ta faiz indirimi mesajı piyasaları hareketlendirdi.

Miran, eğer ekonomik verilerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında faiz oranlarının düşürülmesinden yana oy kullanmaya sıcak baktığını ifade etti.

ABD'DEN GELEN KRİTİK VERİLER DESTEKLEDİ

ABD'de özel sektör istihdam verilerinin (ADP) işgücü piyasasında zayıflık işareti vererek Aralık ayında yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirmesi, doların değer kaybetmesine yol açarak altına destek sağladı.

Aynı zamanda işgücü alanında danışmanlık hizmeti veren Challenger Gray & Christmas'ın ekim ayı raporunda ABD'li şirketler geçen ay 153 bin 74 kişiyi işten çıkardığını ortaya koyması, ülkede 2003 yılından bu yana en kötü durumu ortaya koydu.

KISA SÜRELİ HAREKETLİLİK

Küresel piyasalarda altın fiyatları 4.000 dolar eşiğini aşmakta zorlanmaya devam ediyor. 3.928 dolara kadar inen ons altın, Fed'den faiz indirimi beklentisinin güçlenmesiyle dünkü işlemlerde 4.000 doların üstünü test etti.

Haftanın son işlem gününde ise yeniden kritik seviyenin altına inen ons altın 3.995 dolardan işlem görüyor.

GRAM KRİTİK EŞİĞİN ÜSTÜNDE

Ons altında yaşanan dalgalanma ve küresel piyasada doların güçlenmesinden etkilenen gram altın, 5.400 TL'lik kritik eşiğin üstüne fırladı.

5.910 TL'lik rekorun ardından 5.244 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marjın üst seviyesine yakın konumda yeni güne başladı.

Altının gramı TSİ saat 9.00 itibarıyla 5.420 TL seviyesinde.

07 KASIM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.420,9500

Satış: 5.421,7370

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.673,5200

Satış: 8.864,5400

YARIM ALTIN

Alış: 18.154,00

Satış: 18.327,00

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 34.694,0800

Satış: 35.349,7300

TAM ALTIN

Alış: 36.281,00

Satış: 36.578,00