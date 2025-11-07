Emlak Konut’tan 30 milyarlık proje

Emlak Konut GYO, İstanbul'un gözde semtlerinden Kartal'da konumlanan Kuzey Adalar Projesi'nin tanıtım lansmanını gerçekleştirdi. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Kuzey Adalar, yalnızca modern bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bölgenin gelişimine öncülük eden bir projedir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz." dedi. Lansmana özel olarak Adalar manzaralı yeni etap satışa çıkarken, proje vatandaşlara Yeni Yuvam Modeli kapsamında faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ve 60 aya varan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

BÖLGEYE DEĞER KATACAK

Kuzey Adalar Projesi'nin 15 blokta, 2.281 konut ve 132 ticari ünite olmak üzere toplam 2.413 bağımsız bölümden oluştuğunu belirten Yılmaz, "Kuzey Adalar Projesi, İstanbul'a kazandırdığımız yeni bir yaşam alanı olmanın ötesinde, şehrin denize açılan yeni penceresidir. Yaklaşık 30 milyar TL yatırım değeriyle ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak bu proje, Kartal'a değer katacak bir dönüşümün simgesidir" şeklinde konuştu. Yılmaz, Emlak Konut GYO'nun 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını da paylaştı. "Yılın ilk dokuz ayında 4.832 adet bağımsız bölüm satışıyla 57 milyar TL'yi aşan ön satış gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.143 adet satış ve 21 milyar 256 milyon TL ciro kaydetmiştik. Bu da satış adedinde %125, satış gelirinde ise yaklaşık %168 artış anlamına geliyor" ifadelerini kullanan Yılmaz, yıl sonu hedefinin 7.522 adet bağımsız bölüm ve 77 milyar TL satış geliri olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Bu güçlü performans, doğru planlama, güçlü ortaklıklar ve istikrarlı yönetim anlayışımızın sonucudur" diye konuştu.