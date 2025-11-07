Vergi yükü azalıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Şimşek "Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde" açıklamasını yaptı.

DEZENFLASYON

Vergide adalet eden Şimşek, "Vatandaşlarımızın vergi yükünü azalttık" ifadelerini kullandı. Ayrıca vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının da gündemlerinde olduğunu belirten Şimşek, fiyat istikrarının tesisine yönelik politikaları eş güdüm içinde ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Ekonomik aktivitedeki ılımlı seyrin sürdüğünün altını çizen Şimşek, "2025'te de 2024 yılına benzer ılımlı bir büyüme bekliyoruz. OVP döneminde büyüme patikasının dezenflasyonu desteklemesini öngörüyoruz. İstihdam, program döneminde 1,1 milyon kişi arttı. İş gücüne katıprogram millımdaki zayıf seyrin de etkisiyle işsizlik oranı tek haneli seviyesini korudu. Özelliksiyle le emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak ve istihdamı korumak amacıyla reel sektöre yönelik desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek, şöyle devam etti; "Dönemsel etkilerle geçici olarak yavaşlasa da dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon, ekimde geçen yılın aynı ayına göre 15,7 puan azalarak yüzde 32,9'a olarak gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde sıkı para politikası, destekleyici maliye politikası, bütçe imkanları dahilinde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu belirlenmesi ve başta sosyal konut olmak üzere arz yönlü tedbirler ile dezenflasyon sürecinin devam edeceğini öngörüyoruz."

İNDİRİM ORANI NE OLUR?

2026 hedef enflasyonu yüzde 16 olarak açıklanmıştı. TCMB'nin 2026 enflasyon tahmini yüzde 13-19 aralığında ve yıl sonu ara hedefi de yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Şimşek'in açıklamaları sonrası, vergi, ceza ve harçlara yapılması planlanan zammın hedefler doğrultusunda olmasıyla yüzde 25.49 olarak açıklan YDO'dan yüzde 16'ya bir indirim tablosu ortaya çıkıyor.