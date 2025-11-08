Güvenli liman yeniden yükselişte

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından dün 5 bin 414 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satıldı. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyretti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise ekimde en yüksek aylık reel getiri yüzde 12,61 ile külçe altında gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre ekimde aylık en yüksek reel getiri, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,61 ile külçe altında görüldü.