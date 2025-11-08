İzmirMeets 2025 zirvesi başlıyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "İzmirMeets 2025 Zirvesi"nin basın toplantısı İZQ Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı. Kent ekonomisine yön veren kurumların iş birliğiyle gerçekleşecek olan İzmirMeets 2025 Zirvesi, 19 Kasım tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmirMeets, bir etkinliğin ötesinde, dünyayı dinleme ve İzmir'in kendini dünyaya anlatma biçimi olacak. Kentimizin aldığımız ilhamı dünyaya yayacak, dünyanın ve ülkemizin önde gelen beyinlerini de İzmir ile buluşturacak" dedi.