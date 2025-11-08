Yerli otomobile yerli çip geliyor

Pandemi döneminde çip üretimlerine yönelik krizin etkileri ile birçok teknolojik cihaz üretimi durmuştu. Türkiye ise bu zorlu süreci fırsata çevirerek yerli çip üretimine yöneldi. TÜBİTAK, ASELSAN, T3 Vakfı ve üniversitelerin iş birliğiyle yüzlerce proje hayata geçirildi. Desteklerle geliştirilen led çipler Togg araçlarında ve mikrodenetleyiciler ise Arçelik ürünlerinde kullanılacak. HIT-30 kapsamında HIT-ÇİP çağrısı için 5 milyar dolar kaynak ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde de çip üretimine dikkat çekerek, "Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde kullanılan çiplerin tasarımını yerlileştiriyoruz. Desteklerimizle geliştirilen yerli tasarım LED çipleri Togg araçlarında kullanılacak" dedi.