Yönetmelik güncellendi! Yeni binalarda sığınak zorunlu

Türkiye'nin sığınak yönetmeliği, nüfus artışı ve şehirleşme gibi çağın şartları göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda güncellendi. 44 farklı kurum ve kuruluş ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalar 6 ayda tamamlandı. Yönetmelik değişikliği ile ilgili paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TESİSLERE YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeni inşa edilecek yapılara kapasitelerine göre sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Toplam bağımsız bölüm sayısı 10'dan fazla olan konutlar, yatak sayısı 50'den fazla olan yurt, koğuş, otel ile diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25'ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesisleri, emsal hesabına konu alanı 2000 metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde sığınak yapılması zorunlu olacak. Resmi yapılardan emsal hesabına dahil alanı bin metrekare ve üzeri olan tüm yapılara sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

EKSTRA ŞARTLAR GELDİ

Yeni yapılacak 5 bin kişi ve üzeri seyirci kapasitesine sahip stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerine sığınak zorunluluğu getirilerek, yapılacak sığınakların kişi sayısı seyirci kapasitesinin en az yüzde 3'ü olarak hesaplandı. Yönetmelik kapsamında eğitim yapılarında sığınak yapımına ekstra şartlar eklendi. Bina içinde kalacak olan sığınakların, tavan döşemesinin en az 20 cm ve duvarları en az 30 cm kalınlığında betonarme olarak inşa edilmesi zorunlu olacak. Resmi binalar ile sağlık ve eğitim yapılarındaki sığınaklarda, en az 24 saat kesintisiz elektrik teminini sağlayacak kapasitede jeneratör yapılması ve iletişim prizine ek olarak uydu telefonu altyapısı ve/veya acil durum Wİ-Fİ noktası yapılması gibi ilave tedbirler alınacak.

BODRUM KATLARI KULLANILACAK

Millet bahçelerinden yüzölçümü 15.000 m2 ve üzerinde olanlarda bahçe alanının yüzde 3'ünden az olmamak şartıyla girişleri kamuflajlı olacak şekilde genel sığınak yapılacak. Alışveriş merkezlerinin bodrum katında yapılacak sinema, tiyatro, konferans salonu gibi alanlar sığınak olarak kullanılabilecek. Sığınaklarda yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi hareket kısıtlılığı olanların da kullanımına olanak sağlayacak şekilde mevzuata uyulması zorunluluğu da getirildi