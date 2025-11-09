Bal ormanlarıyla ekonomi canlanacak

"Yangına Dirençli Sürdürülebilir Köyler/Küllerinden Doğan Kavaklıdere" projesinin ikinci fazı kapsamında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki Çavdır ve Menteşe köylerinde kurulan bal ormanlarına 300 arı kovanı yerleştirilerek ekonomiye ve kadın istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda Çavdır ve Menteşe köylerinde toplam 8,3 hektarlık alana kurulan bal ormanlarına yerleştirilecek 300 arı kovanından yılda yaklaşık 6 bin litre bal üretimi hedefleniyor. Ayrıca çalışmaların yürütüldüğü bölgede yanan arazilerde biyoçeşitliliği artırmak için ekosisteme uygun çeşitli bitkilerin dikimi sürdürülüyor.