‘Konut almayı düşünenler bu zamanı değerlendirmeli’

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, ekim ayı için açıklanan yüzde 38,36'lık kira artış oranının iyi bir rakam olduğunu belirterek, kentteki konut kiraları ve satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Hükümetin aldığı önlemlerle enflasyon oranlarında düşüş eğilimi görüldüğünü söyleyen Güleroğlu, "Kredi faiz oranları da yavaş yavaş aşağı düşüyor. Dolayısıyla ekim ayı kira artışı iyi bir oran. Bu durum mal sahiplerini sevindirmese de kiracıları sevindiren bir rakam oldu. Önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da aşağıda inceyi tahmin ediliyor. Ancak konutta bir fiyat sıçraması olmadan bugünkü fiyatlardan alım yapmayanlar, ileride pişman olabilir. Özellikle 2026'nın Mart ayından sonra konut almak hayal olabilir. Şu anda insanlar paralarını faizde ya da altında tutuyor. Bu kazançlar yeniden konuta yöneldiğinde fiyatlar da yukarı çıkacaktır. Dolayısıyla konut almayı düşünenler, bu dönemi değerlendirmeli" dedi.