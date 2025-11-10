Antalya turist sayısında en başarılı Ekim’i yaşadı

TURİST hareketliliğinin devam ettiği Antalya, geçen ay 2 milyon 216 bin 554 yabancı turist ile Ekim ayları içinde tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Yabancı turist sayısında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8'lik artış gerçekleşti. Bu dönemde Antalya, 3 milyon 889 bin 889 kişiyle en fazla Rusya'dan misafir ağırladı. Rusya'yı ise 3 milyon 342 bin 550 turistle Almanya, 1 milyon 475 bin 24 kişiyle İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Ukrayna, Romanya, Kazakistan, Çekya ve Litvanya yer aldı. Geçen yılı 17 milyon 278 bin 103 yabancı turistle kapatan Antalya'da bu yıl, bu rakamın aşılarak yeni bir rekora imza atılması bekleniyor.