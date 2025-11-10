TÜRKSAT’tan Sahil Güvenlik Radyosu’na uydu desteği

TÜRKSAT, Sahil Güvenlik Komutanlığının denizcilere yönelik devreye aldığı Sahil Güvenlik Radyosu'nun uydu yayın hizmetini yürütmeye başladı. Şirketin uyduları üzerinden kesintisiz yayına başlayan Sahil Güvenlik Radyosu, Ege Denizi'ndeki balıkçılar, ticari gemiler ve denizciler için hayati öneme sahip anlık bilgi ve uyarıları artık uydu kapsama alanı güvencesiyle ulaştırıyor. Karasal vericilerin erişemediği noktalarda Türksat 4A uydusunun batı kapsama alanı da devreye girdi ve yayın, uydu alıcıları aracılığıyla da dinlenebiliyor. Böylece, şirketin güçlü uydu altyapısıyla Sahil Güvenlik Radyosu'nun yayınları, yalnızca Ege Denizi ile sınırlı kalmayacak.