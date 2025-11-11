Altın yeniden parladı!

KÜRESEL ekonomik yavaşlama ve büyüme endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışına itti, bu durum altın fiyatlarını yeniden 4 bin doların üzerine taşıdı. Ons altın, yeni haftaya sert yükselişle başlarken gün içinde 4 bin 88 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Aynı saatlerde çeyrek altın 9 bin 382 liradan, Cumhuriyet altını ise 37 bin 388 liradan, tam altın ise 37 bin 352 liradan satıldı. Altındaki bu hızlı yükselişin ardında yatan nedenler sadece zayıf ekonomik veriler değil, aynı zamanda iş dünyasındaki yapısal sorunlar ve ABD'deki siyasi kriz de yer alıyor.