Araç kiralama sektörüne 100 milyar TL’lik yatırım

TÜM Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), "Kısa Dönem Araç Kiralama Sektör Raporu"nun üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sektörün filosundaki araç sayısı yılın üçüncü çeyreğinde 155 bin 900 adede yükseldi. 2024 sonunda bu rakam 151 bin seviyesindeydi. Yılın üçüncü çeyreğinde kısa dönem kiralama sektörü 42.8 milyar lira, yılın ilk dokuz ayında ise 98.6 milyar lira tutarında araç yatırımı gerçekleştirdi. Aynı dönemde sektörün vergi katkısı toplam 32.82 milyar lira oldu. Kiradaki ortalama araç sayısı ikinci çeyrekte 100 bin 821 iken, üçüncü çeyrekte 127 bin 389 adede yükseldi. Sözleşme sayısı 1 milyon 94 bin 663'ten 1 milyon 321 bin 998'e çıktı.