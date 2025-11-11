O iller açıklandı: Kooperatiflere 34.8 milyon TL hibe desteği verilecek

KOOPERATİFLERİN Desteklenmesi Programı'nın (KOOPDES) 2025 yılı çağrı dönemine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, 45 ilden 63 kooperatifin 68 projesine 34.8 milyon lira tutarında hibe desteği sağlanmasına karar verildi.
Sağlanan bu desteklerle, kooperatiflerin üretim altyapıları güçlendiriliyor, istihdam olanakları artırılıyor, yerel ekonomilerde katma değer oluşturuluyor ve ülkenin kalkınma hedeflerine somut katkı sağlanıyor.
Destek sağlanacak iller, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat olarak sıralandı.