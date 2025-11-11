TOKİ'ye hücum! 500 bin konut umudu banka kuyruklarına taştı...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı ile satışa sunuluyor. Böylece vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek.
KADEMELİ TESLİM
DÜN sabahın erken saatlerinden itibaren bankalar önünde uzun başvuru kuyrukları oluştu. Başvurusunu gözyaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı, "İnşallah çıkar, kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Allah büyük, inşallah çıkar" sözleriyle duygularını dile getirdi. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kuralar, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Konutların teslimi ise Mart 2027'den itibaren kademeli olarak gerçekleşecek.
UYGUN ÖDEME PLANLARI
İSTANBUL dışında yer alan illerin ödeme planı şöyle açıklandı: ■ 1+1 (55 m2) konut fiyatı 1 milyon 800 bin TL, peşinat 180 bin TL, aylık taksit 6 bin 750 TL ■ 2+1 (65 m2) konut fiyatı 2 milyon 200 bin TL, peşinat 220 bin TL, aylık taksit 8 bin 250 TL ■ 2+1 (80 m2) konut fiyatı 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL, aylık taksit 9 bin 938 TL.
EGE İLLERİNDE KONUT SAYISI
Proje kapsamında Ege illerine binlerce yeni sosyal konut yapılacak: ■ Çanakkale: 3 bin 276 ■ Balıkesir: 7 bin 548 ■ Manisa: 7 bin 459 ■ Aydın: 6 bin 973 ■ Muğla: 6 bin 197 ■ Denizli: 6 bin 190 ■ Kütahya: 3 bin 592
İZMİR'E 21 BİN 20 EV
İzmir genelinde 11 ilçede toplam 21 bin 20 sosyal konut inşa edilecek. İlçelere göre dağılım şöyle: ■ Menemen 15 bin ■ Güzelbahçe 250 ■ Urla 250 ■ Aliağa 1200 ■ Bergama 740 ■ Dikili 500 ■ Foça 1.000 ■ Karaburun 80 ■ Kemalpaşa 1.000 ■ Seferihisar 500 ■ Selçuk 500