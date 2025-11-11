TOKİ'ye hücum! 500 bin konut umudu banka kuyruklarına taştı...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi", Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olarak hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yapılacak 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlara yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı ile satışa sunuluyor. Böylece vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek.

KADEMELİ TESLİM

DÜN sabahın erken saatlerinden itibaren bankalar önünde uzun başvuru kuyrukları oluştu. Başvurusunu gözyaşları içinde tamamlayan bir ev hanımı, "İnşallah çıkar, kiralardan kurtuluruz. Heyecanlıyım, duygulandım. Allah büyük, inşallah çıkar" sözleriyle duygularını dile getirdi. Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kuralar, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Konutların teslimi ise Mart 2027'den itibaren kademeli olarak gerçekleşecek.