İslam Memiş: Altın tepki yükselişiyle başladı

ALTIN, ABD tarihinin en uzun hükümet kapanmasının yakın bir zamanda sona ereceği beklentileri ve daha fazla faiz indirimi beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Altın fiyatları dün güne yükselişle başladı.
Külçe altın dün ons başına yüzde 0,85 artışla 23 Ekim'den bu yana 4.148 dolar seviyesinin üzerini gördü. Bir önceki seansta yüzde 2,9 kadar yükselmişti. Finans analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. ABD'de federal hükümetin yeniden açılacağına dair olumlu gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerle yükseliş eğilimi öne çıkıyor.
Öte yandan ABD'de hükümetin yeniden faaliyete geçmesi için önceki gün önemli bir adım atılmıştı. Senato, kapanmanın sona ermesini sağlayacak geçici bütçe tasarısını 40'a karşı 60 oyla kabul etmişti. Tasarının yürürlüğe girmesi için Temsilciler Meclisi oylaması ve Başkan Trump'ın imzası bekleniyor.
ABD VERİLERİ BEKLENİYOR
Finans analisti İslam Memiş ise "Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yine devam ediyor. Belirsizlikler var. Geçen ay Ekim ayında 4282 dolar seviyesi ons altın tarafında görülmüştü, 6.282 lira yine gram altın tarafında görülmüştü. Bir teknik olarak düzeltme yaşandı. Haftaya yine tepki alımıyla,
tepki yükselişiyle başladığını gözlemliyoruz.
Bu hafta 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç seviyesi olarak 4150 dolar seviyesi var. Yine oradan tekrar gerileyen bir ons altın ve gram altın göreceğiz. Yine bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir. Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Perşembe ve cuma günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Ancak Amerika'da hükümet kapalı.
Dolayısıyla bu verilere ulaşamıyoruz diye biraz daha sesler yükselebilir. Ama çok kötümser değilim. Daha önceki dönemlerde de Amerika'da hükümetler kapanmıştı. Yine bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu hükümet tarafındaki açılışlar gerçekleşebilir" dedi.