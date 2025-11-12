İslam Memiş: Altın tepki yükselişiyle başladı





ABD VERİLERİ BEKLENİYOR

Finans analisti İslam Memiş ise "Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir yine devam ediyor. Belirsizlikler var. Geçen ay Ekim ayında 4282 dolar seviyesi ons altın tarafında görülmüştü, 6.282 lira yine gram altın tarafında görülmüştü. Bir teknik olarak düzeltme yaşandı. Haftaya yine tepki alımıyla,

tepki yükselişiyle başladığını gözlemliyoruz.

Bu hafta 4150 dolar seviyesine kadar bir yükseliş görebiliriz. Direnç seviyesi olarak 4150 dolar seviyesi var. Yine oradan tekrar gerileyen bir ons altın ve gram altın göreceğiz. Yine bu hafta dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir. Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Perşembe ve cuma günü Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Ancak Amerika'da hükümet kapalı.