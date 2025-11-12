İstanbul kapalıçarşı’da büyük operasyon: Kara para zinciri çözüldü

KAPALIÇARŞI'DA kara para aklama soruşturması kapsamında 10 ilde düzenlenen operasyonda dün sabah saatlerinde 76 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 76 kişinin gözaltına alındığını, 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğunu duyurdu. Başsavcılığın açıklamasına göre, 2024/279446 sayılı soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı belirlendi.

AYRI MUHASEBE SİSTEMİ

MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler aracılığıyla bir organizasyon kurulduğu, gerçek kişilerin açtığı hesaplar üzerinden yürütülen para transferlerinin arka planda ayrı bir muhasebe sistemiyle takip edildiği tespit edildi. Bu sistemin, yasa dışı bahis, siber dolandırıcılık ve yatırım dolandırıcılığından elde edilen gelirleri meşru hale getirmek amacıyla bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve e-para kuruluşları üzerinden işletilen profesyonel bir aklama ağı olduğu ifade edildi. Başsavcılık, dün sabah düzenlenen 4. dalga operasyonda paravan şirket yetkililerinin yanı sıra Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonu sahiplerinin de hedef alındığını belirtti.