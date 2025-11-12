Sağlık Bakanlığı kura çekimi! Kura sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kontenjanlara göre 1 bin 946 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi ve 244 klinik destek elemanı alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Başvuru sahipleri, kura çekimini Bakanlığın YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak takip edebilir.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayınlanarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da başladı.

İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimine ilişkin duyuru yayımlandı. Kura çekimi tamamlandıktan sonra kura sonuçları aynı gün saat 17.00'den sonra iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ayrıca öğrenilebilecek. İsim listesi asıl ve yedek aday şeklinde duyurulacak.

Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlenecektir. İllerin Trafik Koduna Kura Çekiliş Sırası: 1-Aydın (09), 2-Elazığ (23), 3-Erzincan (24), 4-Gaziantep (27), 5-Mersin (33), 6-İstanbul (34), 7-Kahramanmaraş (46), 8-Ordu (52), 9-Rize (53), 10-Samsun (55) ve 11-Şanlıurfa (63) ili.