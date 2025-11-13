İkinci emeklilik sistemi yolda! Kimler dahil olacak? İşte detaylar...

KİMLER DAHİL OLACAK?

Kurt, uygulamanın kapsamının yasayla belirleneceğini, bu sebeple kimlerin dahil veya hariç olacağının henüz netleşmediğini söyledi. Ancak yaş sınırı olmaksızın aktif çalışmakta olan kamu ve özel sektör çalışanları ile banka, oda ve borsaların çalışanlarının sisteme dahil edileceği, Bağ-Kur'lular ve herhangi bir işte çalışmayanların ise bu kapsamda olmayacaklarını kaydetti. Öte yandan en az 10 yıl süre ile kalınması ve kadın çalışanın 58, erkeğin ise 60 yaşını doldurması şartıyla SGK'den ayrı olarak ikinci bir emekli aylığı alınacak ayrıca birikimlerin toplu ödeme ile alınması da mümkün olacak.

