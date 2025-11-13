Rüzgar terse döndü! Gram altın rekor trendine başladı

3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin açılmasıyla altın fiyatları sert yükselişe geçti. Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren altın rekor seviyeleri zorlamaya başladı. Ons altın hızla 4200 doları aştı, gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine fırladı.

TRUMP KRİZİ SONA ERDİREN İMZAYI ATTI

ABD'de 3 Ekim'de Kongre'de yaşanan anlaşmazlık nedeniyle bütçe tasarısı onaylanamamış ve federal hükümet kapanmıştı. Kamu çalışanlarının maaşları başta olmak üzere birçok ödemenin yapılamadığı kriz dönemi Kongre'de yeni bütçe tasarısının kabul edilmesiyle son buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması sona erdi.

Trump, yaptığı açıklamada, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasından Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." yorumunu yaptı.