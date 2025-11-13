Vakıf Katılım ekonomiye 493.9 milyar destek sağladı

KATILIM bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, 2025 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vakıf Katılım, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 480,8 milyar TL fon topladı ve ekonomiye 493,9 milyar TL finansman desteği sağladı. Net kârını 4,8 milyar TL'ye çıkaran Banka, aktif büyüklükte 2024 yılı sonuna göre yüzde 65'lik bir büyüme sergiledi ve 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 664,5 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben "Vakıf Katılım olarak ilk günkü heyecanla üretmenin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.