Altın paniği! İzmir Kuyumcular Odası Başkanı yalan iddialara açıklama yaptı!

'HERKES ALABİLİR' Kurt "Tamamen yanlış bilgi, oradan cımbızlama yapılmış, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla iş başka bir noktaya gitti. Bizim böyle bir açıklamamız yok, böyle bir saçmalık da olamaz, vatandaşlarımız panik yapmasın" dedi.

Buyrukçu, yapılan bilgilendirmenin sadece gram altın satışlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "22 ayar çeyrek ziynet altına rağbet göstersinler, biz o açıklamayı gram altın için yapmıştık. Alınamayacak, satılamayacak gibi böyle bir ifademiz yok. Herkes elindeki altınları alabilir, satabilir. Sadece Darphane'nin bastığı 1 gramlar için buna dikkat çektik. Alım yapılamaz, satım yapılamaz gibi bir durum yok" dedi.