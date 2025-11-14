Altın paniği! İzmir Kuyumcular Odası Başkanı yalan iddialara açıklama yaptı!

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, 22 ayar altınların satışının yasaklandığına ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Buyrukçu, İzmir Kuyumcular Odası'nın 22 ayar altınla ilgili herhangi bir açıklaması olmadığını söyledi.
'HERKES ALABİLİR'
Kurt "Tamamen yanlış bilgi, oradan cımbızlama yapılmış, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla iş başka bir noktaya gitti. Bizim böyle bir açıklamamız yok, böyle bir saçmalık da olamaz, vatandaşlarımız panik yapmasın" dedi.
Buyrukçu, yapılan bilgilendirmenin sadece gram altın satışlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "22 ayar çeyrek ziynet altına rağbet göstersinler, biz o açıklamayı gram altın için yapmıştık. Alınamayacak, satılamayacak gibi böyle bir ifademiz yok. Herkes elindeki altınları alabilir, satabilir. Sadece Darphane'nin bastığı 1 gramlar için buna dikkat çektik. Alım yapılamaz, satım yapılamaz gibi bir durum yok" dedi.
"YASAK SÖZ KONUSU DEĞİL"
İZMİR Kuyumcular Odası tarafından geçtiğimiz günlerde kuyumcu esnafına gönderilen bilgilendirme mesajında, "Bakanlık tarafından yayımlanan düzenleme uyarınca; saflık derecesi 24 ayara ulaşmayan tüm basılı gram altınların yurt içinde alım ve satımı yasaklanmıştır" ifadeleri yer almıştı.
Mesajda, özellikle 22 ayar gram altınların alım ve satımının yapılamayacağı belirtilirken, bu durum sosyal medyada "22 ayar altın yasaklandı" şeklinde paylaşıldı. Oda, asıl vurgunun Darphane'nin bastığı basılı gram altınlara ilişkin olduğunun altını çizdi.