Bodrum’da hem 19 milyon ceza hem de çevre temizliği!

BODRUM Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede teknolojiyi devreye soktu. Belediye kameralarına yakalanan kişi ve firmalara, 2025 yılı içinde toplam 19 milyon 206 bin 791 TL ceza kesildi. Bodrum Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından çevre kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde kurulan kamera sistemi sayesinde çevreyi kirletenler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

KAMERALARA YAKALANDI

TÜRKBÜKÜ Mahallesi'nde bir sitede yapılan bahçe temizliği sonrası atıkların çöp konteyneri yanına bırakıldığı belirlendi. Durumu fark eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, olayı Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Zabıta ekipleri, ilgili kişileri bölgeye çağırarak tutanak tuttu ve konuyu encümene sevk etti. Atıkları bırakan kişilere, çevreyi kirlettikleri alanı kendi elleriyle temizleme cezası verildi. Bodrum genelinde Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan kameralarla yapılan denetimlerde, 2025 yılı içinde çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmalar hakkında 2 bin 78 işlem yapıldı. Bu işlemler sonucunda toplam 19 milyon 206 bin 791 TL tutarında cezai işlem uygulandı.