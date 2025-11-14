Kripto para borsası COINO’ya kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. üzerinden yürütülen geniş çaplı aklama soruşturmasında 22 şüpheli tespit edildiğini, 14 Kasım 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılık tarafından paylaşılan bilgilere göre, MASAK raporunda şirket hesaplarında dikkat çekici hareketler tespit edildi. COINO'nun 2024 Temmuz–Aralık dönemindeki para girişleri 211,5 milyon TL iken, 2025 Ocak–Mayıs arasında bu miktarın 11,9 milyar TL'ye yükseldiği belirlendi. Şirketten 12,3 milyar TL'nin yurt dışı kaynaklı kripto platformları dahil çeşitli tüzel kişilere; 282,9 milyon TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği saptandı.

Açık kaynak üzerinden incelenen kripto hareketlerinde, 23 Temmuz 2025'e kadar 769,7 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş ve 769,4 milyon USDT çıkış tespit edildi. Ayrıca 330,7 milyon USDT'lik (yaklaşık 13,9 milyar TL) kripto varlığın hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlardan kayıt bulunduğu; 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma sürdüğü aktarıldı.

Benzer suçlardan soruşturması bulunan çok sayıda gerçek ve tüzel kişinin de COINO'nun hesaplarına para gönderdiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığından elde edilen paraların COINO üzerinden kripto varlığa dönüştürüldüğü, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki kripto sağlayıcılara aktarıldığı; bu yöntemle suç gelirinin aklandığı değerlendirilerek operasyon başlatıldı.

Soruşturmada, İstanbul'un 17 ilçesinde, Hatay ve Kocaeli'nde, ayrıca yurt dışında bulunan bir şüpheli ile cezaevinde olan iki kişi dahil toplam 22 şüpheli belirlendi. Yurt dışındaki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ve yakınlarına ait toplam değeri yaklaşık 637 milyon TL olan 10 araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. COINO A.Ş. için ise gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.