TSB eski tip ehliyeti olanlara uyarıda bulundu

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu. Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.