Gram altın alma zamanı mı? İslam Memiş zirve için tarih ve rakam verdi...

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER

A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını cevaplayan finans analisti İslam gram altının 200 TL, ons altının ise 200 dolardan fazla değer kaybettiğini söyledi. Anlık olarak fiziki altında Kapalıçarşı fiyatının 5 bin 788 TL, ons altının ise 4 bin 85 dolar seviyesinde olduğunu aktaran İslam Memiş, ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyenin altındaki sarkmaların takip edileceğini belirtti. Uzman isim gram altın için ise kısa vadede 5 bin 650-5 bin 950 TL bandının izlenmeye devam ettiğini söyledi

GRAM ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN

2026 yılı için tahminlerini paylaşan İslam Memiş, merkez bankalarının talepleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, 2026 yılında ons altın için 4 bin 800-4 bin 888 dolar seviyelerini, gram altın için ise 8 binli rakamları beklediklerini dile getirdi.