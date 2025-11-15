Gram altın alma zamanı mı? İslam Memiş zirve için tarih ve rakam verdi...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında yaşanan sert dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 200 TL'lik kayıba işaret eden İslam Memiş, gram altın için beklediği rakamı açıkladı.
ALTINDA SERT RÜZGARLAR ESİYOR
ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni yön arayışına giren piyasalar ülkede 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden iş başı yapmasıyla hareketlendi.
Hafta başında mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren ons altın, 4.200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5.700 TL'nin üzerine çıktı.
Yatırımcıları umutlandıran altın, beklentileri yarıda bıraktı. 4.245 dolara kadar yükselen ons altın, Fed üyelerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla aniden düşüşe geçti. 4032 dolara kadar çekilen ons ardından 4087 dolarda dengeledi.
5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı da sert bir şekilde düşüşe geçti. Çıkmakta zorlandığı 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın seyreden gram altın haftayı yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liradan tamamladı
ALTINDA ALIM FIRSATI MI?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için çarpıcı tahminde bulundu. Altında yaşanan sert dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendiren İslam Memiş, bir günde yaşanan 200 TL'lik kayıp sonrası yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, bu düşüşlerin yıl sonuna kadar özellikle altın alacaklar, düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir "alım fırsatı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYELER
A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın sorularını cevaplayan finans analisti İslam gram altının 200 TL, ons altının ise 200 dolardan fazla değer kaybettiğini söyledi. Anlık olarak fiziki altında Kapalıçarşı fiyatının 5 bin 788 TL, ons altının ise 4 bin 85 dolar seviyesinde olduğunu aktaran İslam Memiş, ons altında 4 bin dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyenin altındaki sarkmaların takip edileceğini belirtti. Uzman isim gram altın için ise kısa vadede 5 bin 650-5 bin 950 TL bandının izlenmeye devam ettiğini söyledi
GRAM ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN
2026 yılı için tahminlerini paylaşan İslam Memiş, merkez bankalarının talepleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, 2026 yılında ons altın için 4 bin 800-4 bin 888 dolar seviyelerini, gram altın için ise 8 binli rakamları beklediklerini dile getirdi.
ALTIN YATIRIMCISI NE YAPMALI?
İslam Memiş, "Elinde altın bulunduran ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcı beklemeye devam etmeli. Ancak nakde ihtiyacı olanlar ve altın almayı düşünenler, yıl sonuna kadar yaşanabilecek düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmeli." dedi.