Milyonlara memur farkı! İşte yeni hesaplamalara göre ödemeler...

Ocak ayında emekliler ve memurlar başta olmak üzere toplumun her kesiminin gelirleri artacak. Bunu belirleyecek olan ise enflasyon olacak. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu için yüzde 31-33 oranlarını işaret etmesi hesaplamaları da değiştirdi. Memurlara yapılacak artış tüm kesimlerin maaşlarına yansıtılacak. İşte yeni hesaplamalara göre ödemeler şöyle olacak...

MEMURA EN AZ 61 BİN 407 TL: Memur maaş katsayısındaki artışla kamu görevlilerinin aylıkları yeniden hesaplanacak. Halen en düşük memur maaşı 50 bin 503 lira. Bu aylık, taban aylık artışı da dahil 61 bin 407 liraya yükselecek.

4 BİN 581 TL AİLE YARDIMI:

Memurlara çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 660 liradan 3 bin 181 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 585.11 liradan 699.85 liraya, 6 yaş üstü için 292.55 liradan 349.92 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 830 liradan 4 bin 581 liraya ulaşacak.