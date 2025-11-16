Doğadan ekonomiye: Ekoturizm her yıl ülkemize 2 milyar lira katkı sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hizmete alınan ekoturizm alanlarının sayısı, kasım itibarıyla 136'ya yükselirken bu alanlar kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 2 milyar lira katkı imkanı veriyor. OGM'den edinilen bilgiye göre, doğal hayatla uyumlu sürdürülebilir turizm faaliyetini ifade eden ekoturizme, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de ilgi büyüyor.

SAYILARI 136'YA ULAŞTI

İnsanların, ormanların sağlık, estetik ve rekreasyon değerlerine yönelimini artırması dolayısıyla ekoturizmin yaygınlaştırılması ve yeni yönetim alanlarının planlanarak ülke turizmine kazandırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen ve 2021-2025 yıllarını kapsayan "Ekoturizm Eylem Planı" ile oluşturulan alanlarda doğal ve kültürel kaynaklar turizme kazandırılarak, yöre halkına da katkı sağlanıyor. İlk defa 2017'de oluşturulan ekoturizm alanlarının sayısı bu ay itibarıyla 136'ya ulaştı.