“Osmanağaoğlu TBMM’de esnafın sesi oldu”

TBMM'DE Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, esnaf sanatkarların sesi oldu. Küçük esnaf sanatkarın 2026 yılında gerçek usul vergilendirmeye geçişini öngören düzenlemeye değinen Osmanağaoğlu, ülke çapında esnaf sanatkarları mağdur edecek uygulamanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

MÜJDE BEKLİYORLAR

ESNAF sanatkarların Türkiye'nin temel dinamiklerini oluşturduklarını vurgulayan Osmanağaoğlu, "İzmir'de gerçekleştirdiğim alan çalışmalarında dikkatimi çeken bazı konuları ifade etmek istiyorum. 8 Eylül 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla bazı yerlerde pilot uygulamayla basit usule tabi esnafımızın 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren gerçek usule geçmesi kararlaştırılmıştır. Bu geçiş küçük esnaf ve sanatkârlarımıza ek yükler getirecektir. Pilot uygulama olsa da yaşanacak mağduriyetin göz önünde bulundurularak bu durumun yeniden değerlendirilmesi büyük bir beklentimizdir. Türkiye sizden hayırlı bir müjde bekliyor. Öte yandan hizmet sektörünün yükünü çeken taksici esnafımızın ticari araçlarını yenileme zorunluluğu bulunuyor. Piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda esnafın desteklenmesi, yeni araç alımlarında ÖTV indirimi uygulanması beklentisi ortaya çıkıyor. Geçmiş yıllarda örnekleriyle uygulandığını da biliyoruz" diye konuştu.

GERÇEK ESNAF DOSTU

TAMER Osmanağaoğlu'nun her zaman esnaf kesimine samimi ve duyarlı yaklaşımlar gösterdiğini hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata ise Osmanağaoğlu'nun düzenlemeye ilişkin çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Osmanağaoğlu'nun vatandaşların nabzını iyi tutan bir politika izlediğini kaydeden Ata, "Tamer beyin başarısının sırrı bu. Halkın çoğunluğunu oluşturan esnafın sorunlarına da büyük ilgi gösteriyor. Çözüm yolunda en az bizler kadar çaba sarf ediyor. Esnafımızı endişeye sevkeden yeni düzenlemeye yönelik çağrısını çok önemsiyoruz. Tamer bey yüreğiyle, alçak gönüllü ve samimi yaklaşımlarıyla her daim kesimimize yardımcı olmuştur. İzmir Esnaf Teşkilatının gönlünde taht kuran değerli vekilimize teşkilatım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

1 YILLIK SÜRE

ESNAFIN yeni uygulamaya hazırlıksız yakalandığını ifade eden Başkan Ata önerilerini şöyle dile getirdi: "Daha fazla verim alınması adına uygulama 1 yıl ertelensin. Öncelikle uygulamanın altyapısı hazırlanmalı. Erteleme sürecinde Bakanlık esnaf teşkilatları ile işbirliği içinde kriterleri belirlesin. Mesela 30 bin sınırı 50 bin olarak güncellensin. Kimse mağdur olmadan sancısız geçişi bu şekilde sağlarız. Esnafa geçiş için zaman tanıyalım. Bu düşüncelerimizi Ankara'da çalışmalar yaparak değerli bakanımız sayın Mehmet Şimşek'e de aktaracağız. Esnafı yaşat ki, devlet yaşasın."