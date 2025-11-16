Sağlık çorabında Türk imzası! Tek başına çıktığı yolda Avrupa'nın aranan markası oldu...

İ stanbul'da yaşayan İsmail Korkmaz, 15 yıl önce bir hayalle çıktığı yolda, bugün Türkiye'nin ilk sağlık ve kişiye özel çorabını üreten, Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yapan bir sanayi devi yarattı. Bu sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda vatanseverliğin, inancın ve krizlere direnişin hikayesi oldu. Korkmaz, üniversite yıllarında kurduğu hayali, 2015 yılında sadece iki personelle gerçeğe dönüştürdü. Sektördeki 15 yıllık tecrübesiyle temellerini attığı firma, kısa sürede ilk ihracatını İngiltere'ye gerçekleştirdi. Bugün ise Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya gibi Avrupa ülkeleriyle güven ilişkisine dayalı kurduğu ortaklıklar tam 15 yıldır kesintisiz sürüyor. İsmail Korkmaz'ın hikayesini ilginize sunuyoruz...





Çorap sektöründe bugün geldiğiniz nokta büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu yolculuk nasıl başladı?

Benim hikâyem aslında üniversite yıllarımda kurduğum bir hayalle başladı. 2015 yılında sadece iki personelle bir atölyede işe koyulduk.

Sektördeki 15 yıllık tecrübemi temel alarak Türkiye'nin ilk sağlık ve kişiye özel çorabını üretme hedefiyle yola çıktım. Kısa süre sonra ilk ihracatımızı İngiltere'ye gerçekleştirdik. Bugün Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya gibi birçok Avrupa ülkesine kesintisiz ihracat yapan bir marka haline geldik.



Başarıyı getiren temel etkenler nelerdi?

Bu 15 yılda ekonomik krizler yaşandı, pandemide dünya durdu, mağazalar kapandı. Ama biz personelimizden asla tasarruf etmeye çalışmadık. Müşterilerimizle iletişimimizi hiç kesmedik. Onlar bize güvendi, biz onlara inandık. Benim için en büyük sır; zor zamanlarda da ekibe ve müşterilere sahip çıkmak oldu.



"AR-GE'YE ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye'de çorap sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Aslında Türkiye, çorap sektöründe dünyanın bir numarası olabilecek kapasitede. Çorap makinelerimiz tam kapasiteyle çalışsa Türkiye'nin ihtiyacını bile karşılamıyor. Ama yanlış yollara sapıyoruz; bavullarla yurt dışına gidip başkalarına hizmet ediyoruz. Oysa ülkemizde çok değerli markalar var. Biraz AR-GE yapıp farklı torsiyonlarda ürünler geliştirsek, çok rahat başarı yakalanır. Bizim AR-GE'ye verdiğimiz önem sayesinde bugün sağlık çorapları, pilates çorapları ve fonksiyonel ürünlerde tercih edilen bir marka olduk. Türkiye'de iş yok' diyorlar. Türkiye'de iş çok; yeter ki bir yatırım yap.

AR-GE yap, farklı iplikler getir, farklı torsiyonlarda mamuller, ürünler geliştir. İnsanlar bunları alıyor. İnsanlara sağlık çorapları yap; insanların ihtiyaçları olan pilates çorapları var. Bazı markalarla iş birliği yap. Mesela bizim İzmir'de iş birliği yaptığımız bir çorap markası var. Biz bu markanın gelişimine çok inandık. Burada bütün arkadaşlarla beraber bu projenin üzerinde durduk, çalıştık, çabaladık. Bugün ise çok iyi yerlere geldiler.