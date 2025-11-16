Sosyal Konut Projesi’nde genel başvurular başladı

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde heyecan dorukta; 1+1 ve 2+1 konutlar için genel başvurular 15-19 Kasım tarihleri arasında tüm vatandaşlara açıldı. Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak projeye bugüne kadar 2.8 milyonu aşkın başvuru yapıldı. Projede engelliler, şehit yakınları, gaziler, çok çocuklu aileler, gençler ve emekliler için özel kontenjanlar ayrılırken, başvurular noter huzurunda yapılacak kura ile değerlendirilecek. Toplam 500 bin konutun inşaatları 2026'da başlayacak ve kademeli olarak tamamlanacak; ilk teslimlerin Mart 2027'de yapılması planlanıyor. Proje, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlamayı ve deprem güvenliği yüksek konutlar üretmeyi hedefliyor.