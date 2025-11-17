DSİ 1389 personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet ve Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün(DSİ) 1389 personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte DSİ personel alımına ilişkin merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.