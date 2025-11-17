Egeli modacılar Londra sahnesinde

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), ihracattaki gerilemeyi durdurmak için dünyanın en büyük beşinci hazır giyim ithalatçısı İngiltere'de 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek Fashion SVP Londra Fuarı'na 13 firmayla katılıyor. İngiltere'nin hazır giyim ithalatının yıllık 22-23 milyar dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, İngiltere'nin hazır giyimde en büyük üçüncü tedarikçisinin Türkiye olduğunu, pandemi sonrasında ilk kez düzenlenecek olan Fashion SVP Londra Fuarı'nda Türk moda endüstrisinin koleksiyonlarını tanıtarak İngiltere pazarında güçlerini korumayı amaçladıklarını dile getirdi. Türkiye'nin İngiltere'ye 2025 yılının 10 aylık dönemde 1,2 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiğinin altını çizen Sertbaş, "Avrupa'da ekonomilerdeki resesyon sona erdi. İstanbul Sanayi Odası İhracat İklim Endeksi Ekim ayında yüzde 5.4'e yükseldi. İngiltere bu endekse yüzde 6.1'le Almanya ve ABD'den sonra en büyük katkı sağlayan üçüncü ülke oldu. İngiltere ekonomisi gelecek için güçlü sinyaller veriyor. Türk ekonomisinin içinden geçtiği zorlu süreçten dolayı 'Türkiye Pahalı Ülke' sorununun üstesinden geldiğimiz takdirde İngiltere'ye ihracatımız 2025 yılı sonunda 1.5 milyar dolara, orta vadede 2 milyar dolara yükselebilir" şeklinde konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ihracatının yüzde 8'lik azalışla 1 milyar 170 milyon dolardan 1 milyar 80 milyon dolara gerilediğini dillendiren EHKİB YK Üyesi ve Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz, aynı dönemde İngiltere ihracatlarının ise yüzde 2'lik artışla 98 milyon dolardan 100 milyon dolara çıktığını ve İngiltere pazarında mevcudu koruduklarını kaydetti. 2026 yılı içinde fuar ve sektörel ticaret heyeti planlamalarına başladıkları bilgisini veren Uğuz, "2026 yılında Ocak ve temmuz aylarında PV New York Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. ABD'de ayrıca 27 Nisan-1 Mayıs 2026 tarihlerinde Los Angeles Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceğiz. Şubat ve Eylül aylarında Fransa'da PV Paris Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Pazarlama faaliyetlerimizi çeşitlendirmek için çalışmalarımız sürüyor. 2023, 2024 ve 2025 yılları sektörümüz için kayıp yıllar oldu. 2026 yılında enflasyon ve döviz kuru arasındaki makasın kapanmasını bekliyoruz ve 2026 yılının geçtiğimiz 3 yıldan daha başarılı bir yıl olmasını arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.