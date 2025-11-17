Emekliler işsizlik maaşı alabilir mi? Kimler başvuruda bulunabilir?

Örneğin 60.000 TL brüt kazancı olan bir sigortalıya ödenecek aylık işsizlik ödeneği miktarı damla vergisi kesintisi sonrası üst sınır olan 20.646,49 TL'yi geçemez.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanmakta. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini (20 bin 804 TL) geçememekte.

İşsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik maaşı kaç ay alınır?

Ödeneğin süresi, yatırdığınız prim günlerine göre değişir. Son üç yılda ödediğiniz prim gün sayısı, bu haktan ne kadar süre faydalanabileceğinizi belirler. Eğer 600 gün prim ödemişseniz 6 ay, 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 1.080 gün prim ödemişseniz ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İstifa edenler işsizlik maaşı alabilir mi?

Kendi isteği ile istifa eden çalışanlar işsizlik maaşı alamaz. Çünkü işsizlik maaşı ancak işten kendi isteği dışında çıkarılma halinde alınabilir.

İşsizlik maaşı alırken yurt dışına çıkanların işsizlik maaşı kesilir mi?

Kişilerin işsizlik maaşları aldıkları sırada yurt dışına çıkmış olmaları İŞKUR'un çalışmaya hazır bulunma şartı ile bağdaşmadığı için sigortalı işsizin yurt dışına çıktığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı durur.