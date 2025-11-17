Finike’de portakal sezonu başladı

Antalya'nın Finike ilçesinde narenciye hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 250 bin ton rekolte beklenen ve büyüklüğüne göre kilogramı dalında 22 ile 30 lira arasında değişen portakallar hem iç pazara hem de dış pazara gönderilirken İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilindeki marketlere de ürün sevkiyatı yapılıyor. Portakalın belli bir bölümün ise Rusya ve Balkan ülkelerine ihraç ediliyor. Finikeli üretici Ömer Bilal, 150 dekar alanda narenciye üretimi gerçekleştiriyor. Bu yıl Finike'de iyi bir sezon beklediklerini kaydeden Bilal, sadece kendi bahçelerinde 750 ton rekolte hedeflediklerini belirtti.