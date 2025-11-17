Fuar Aydın’a yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fuar Aydın, binlerce vatandaşı, üreticilerle bir araya getiriyor. Aydın Tekstil Park'ta yer alan Fuar Aydın, üreticilere ve vatandaşlara hizmete devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yaşam ve etkinlik alanı, son olarak giyim festivaline ev sahipliği yaparken, fuar alanında hareketli günler yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamına değer katan tüm projelerimizde olduğu gibi, bu alanda da ortak emeğin gücüne inanıyoruz" dedi.