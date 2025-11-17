İmalat sektöründe çalışan sayısı yüzde 26 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2024" araştırması sonuçlarından derlenen bilgiye göre, imalat sektöründeki çalışan sayısı 2024 yılı itibarıyla 4 milyon 247 bin 85'e yükseldi. İmalat sektöründe çalışan sayısı 2019- 2024 dönemini kapsayan son 5 yılda yüzde 26 artış gösterdi. Bu dönemde sektörde faaliyet gösteren firma sayısı yaklaşık yüzde 60 artarak 180 bin 637 oldu. Bu sektörde çalışan sayısına ilişkin veriler, gıda ürünlerinde faaliyet gösteren firmaların istihdamda başı çektiğini ortaya koydu.