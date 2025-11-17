Sürdürülebilir tarıma 8 milyon dolarlık fon

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Küresel Çevre Fonu aracılığıyla Türkiye'de arazi tahribatını önlemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık destek sağlandığını açıkladı. Selışık, erozyon, yanlış arazi kullanımı, aşırı otlatma, hatalı sulama ve iklim değişikliğine bağlı kuraklığın Türkiye'de tarım arazilerini tehdit ettiğini belirterek, bozulmanın gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı. Toprak veriminin düşmesiyle kimyasal girdilerin arttığını, aşırı sulamanın ise toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını bozarak çölleşmeye yol açtığını söyledi. FAO'nun Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü projeler kapsamında Konya ve Sakarya havzalarında sürdürülebilir arazi yönetimi tekniklerinin uygulandığını belirten Selışık, koruyucu tarım yöntemleri, doğrudan ekim, damla sulama, rüzgâr perdeleri ve kuraklığa dayanıklı türlerin yaygınlaştırıldığını ifade etti.