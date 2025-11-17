Tarım Kredi Marketleri yeni ismi ile hizmette

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bundan böyle "KOOP Market" markasıyla hizmet vermeye devam edecek. Yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli, markanın üreticiden tüketiciye uzanan bir "uçtan uca model" ile çalıştığını, toplam 4 bin 500 satış noktası üzerinden ürünlerin doğrudan güvenli ve uygun fiyatla tüketiciye ulaştırıldığını açıkladı. Halepli, eski market tabelalarının yalnızca yeni açılan veya yenilenen mağazalarda değiştirileceğini belirtti.