APİMUĞLA ile Muğla Eczacı Odası’ndan anlaşma

APİMUĞLA A.Ş. ile Muğla Eczacı Odası arasında apiterapik ürünlerin eczaneler aracılığıyla halka sunulmasına yönelik satış sözleşmesi imza protokolü gerçekleştirildi. Protokolle APİ- MUĞLA'nın ilk ürünü olan Propolis Damla'nın eczane raflarında yer alması resmen başladı.

'ÜLKEYE ÖNCÜLÜK EDİYOR'

Programda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında apiterapi ürünlerinin önemine vurgu yaptı. Mete, takviye edici gıdalarla ilgili piyasada zaman zaman ortaya çıkan bilgi kirliliğine dikkat çekerek, bu tür ürünlerin ilgili bakanlıkların denetimi ve bilimsel kriterleri çerçevesinde toplumla buluşturulmasının önemine değindi. Apiterapi ürünlerinin güvenilir kanallar üzerinden halka sunulmasının hem tüketici sağlığı hem de ürün kalitesi açısından gereklilik olduğunu belirten Mete, "Bu alanda yürütülen çalışmaların, ilgili kurum ve otoritelerin belirlediği standartlar doğrultusunda ve denetim mekanizmalarıyla desteklenerek ilerlemesi son derece kıymetlidir" dedi. Muğla Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu, Muğla'nın doğal yapısının sağlıklı yaşam açısından sunduğu avantajlara değinerek, "Muğla'da yaşamak reçetesiz yaşamak gibidir" sözünün boşuna söylenmediğini belirtti. İnsan ömrünün uzadığını ancak asıl önemli olanın sağlıklı yaşamak olduğunu ifade eden Cevheroğlu, apiterapi ürünlerinin bu noktada önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Cevheroğlu, MUTSO, Eczacı Odası, üniversite ve üreticilerin iş birliğiyle ortaya çıkan ürünlerin hem bölge ekonomisine hem de halk sağlığına katkı sağlayacağını dile getirdi.