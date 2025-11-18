Atıkta rekor dönüşüm

Küresel ölçekte adından söz ettiren Sıfır Atık Hareketi kapsamında Türkiye'de geçtiğimiz yıl 195 milyon ton atık işlendi. Bunun 139 milyon tonunun bertaraf edildiğini, 56 milyon tonunun ise geri kazanıldığını anlatan Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, "Türkiye, evsel nitelikli atıklardan elektrik ve biyogazdan biyometan üretimi konusunda son yıllarda önemli adımlar attı. Birçok şehirde atıktan enerji elde edilmesi hem çevresel yükü azaltıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor" dedi.

195 MİLYONU İŞLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı Atık İstatistikleri Raporunu değerlendiren Öner, imalat sanayi, madencilik, termik santraller, OSB'ler ve hanelerden oluşan toplam 120 milyon ton atığın 42.2 milyon tonunun tehlikeli atık kategorisinde yer aldığını kaydetti. Öner, "Usulüne uygun bertaraf edilmeyen ve yanlış depolanan her atık, gelecekte hem çevre hem ekonomi açısından yük oluşturabilir. Doğru yönetim ise bu yükü avantaja çevirir" dedi. 2024'te Türkiye'de 195 milyon ton atık işlendiğini belirten Öner, "Bunun 139 milyon tonu bertaraf edildi. 56 milyon tonu geri kazanıldı. Bu tablo, önümüzdeki yıllarda geri dönüşüm altyapısının güçlenmesiyle daha da iyileştirilmesi hedeflenen bir alan" dedi.